В Кузбассе замедлился рост активности телефонных мошенников

Цифровая экосистема МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Кемеровской области. По итогам IV квартала 2025 г. количество спамерских и мошеннических вызовов жителям региона сократилось на 12% по сравнению с III кварталом. Об этом CNews сообщили представители

Всего в 2025 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала 32 млн звонков в адрес кузбассовцев. В течение 2025 г. наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам звонков. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных вызовов.

В случае выявления подозрительного звонка инструмент на базе ИИ «Защитник», самостоятельно отвечал на вызов и вел разговор. Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили кузбассовцев, составила около 6,6 млн минут за год, или 12,5 лет.

«Мошенники регулярно меняют тактику. Если ранее часто использовалась схема с продлением договоров с операторами, то в прошлом году почти четверть звонков была связана с обманными предложениями дополнительных заработков и инвестиций. Кроме того, мошенники в половине случаев используют персонализированный подход. Например, последовательно звонят одной жертве под маской сотрудников разных учреждений. Поэтому для эффективной борьбы с ними мы улучшаем собственные ИИ-алгоритмы и ускоряем распознавание нежелательных звонков. Например, искусственный интеллект МТС способен выявить признаки обмана и предупредить о возможном мошенничестве прямо во время разговора», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Самая массированная атака была зафиксирована в Самаре: на одного жителя города пришлось 48,744 тыс. нежелательных звонка, которые были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы оператором.