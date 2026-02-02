МТС зарегистрировала первый климатический проект в федеральном Реестре углеродных единиц

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об успешной валидации и регистрации проекта «Строительство ЦОД с энергоэффективной системой охлаждения на площадке ПАО "МТС"» в российском национальном реестре углеродных единиц. Таким образом, компания стала первым представителем телеком-отрасли, отмеченным в перечне федеральной цифровой системы учета климатических проектов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проект энергоэффективного ЦОД реализован МТС на территории модульного центра обработки данных (МЦОД) в Тосненском районе Ленинградской области. В основе проектного решения лежит использование энергоэффективной адиабатической системы охлаждения ЦОД для сокращения показателей удельного потребления энергоресурсов на единицу произведенного холода. Проект позволит сократить выбросы парниковых газов совокупным объемом 1,38 тыс. т СО2-эквивалента до 2032 г.

«Ленинградский МЦОД МТС – первый климатический проект в российской телеком-отрасли. Согласно углеродной стратегии МТС, наша цель – снижение углеродоемкости на 60% к 2030 г. по сравнению с 2021 г., и мы рассчитываем, что тиражирование строительства современных центров обработки данных повысит энергоэффективность компании за счет снижения потребления электроэнергии. Регистрация проекта в Реестре – важный шаг к достижению стратегических задач компании в области управления выбросами парниковых газов и углеродного менеджмента», – сказал вице-президент по устойчивому развитию ПАО «МТС» Юрий Савельев.

Валидация проекта МТС проведена компанией ООО «Кэпт Верификация», подтвердившей соответствие проектной документации критериям и требованиям к климатическим проектам. Карточка проекта «Строительство ЦОД с энергоэффективной системой охлаждения на площадке ПАО "МТС»"» уже доступна на сайте Реестра углеродных единиц. Согласно опубликованным данным, внедрение энергоэффективного ЦОД МТС в течение зачетного периода до 2032 поможет уменьшить выбросы на 1,38 тыс. углеродных единиц.

«Оператор Реестра углеродных единиц поддерживает нацеленные на управление сом инициативы во всех секторах экономики. Включение в эту повестку технологических компаний соответствует мировым трендам и расширяет возможности для реализации климатических проектов в нашей стране», — сказала генеральный директор АО «Контур» Оксана Гогунская.