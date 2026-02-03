«АМТ-Груп» разработала коннектор для поддержки протокола IEC-104 в InfoDiode

«АМТ-Груп», разработчик решений в области кибербезопасности критически важной инфраструктуры (КИИ), объявляет о выпуске специализированного коннектора для поддержки протокола IEC 60870-5-104 (IEC-104) в своих продуктах InfoDiode.

Новое решение позволяет безопасно передавать данные телеметрии и диспетчерского управления (SCADA) через InfoDiode из защищенных сегментов сетей АСУ ТП, где используется протокол IEC-104, в вышестоящие системы (например, MES, ERP, облачные аналитические платформы) для мониторинга, анализа данных и построения цифровых двойников. Данный коннектор пополнит портфолио уже существующих коннекторов протоколов: OPC UA, Modbus, File Transfer и будет представлен на платформах АПК InfoDiode SMART и АПК InfoDiode SMART light.

Основные отрасли применения решения: энергетика (подстанции, генерация); нефтегазовая отрасль; транспортная инфраструктура; промышленные предприятия.

Ключевые преимущества коннектора IEC-104 InfoDiode от «АМТ-Груп»:

Безопасность и однонаправленность: гарантированная физическая защита от сетевых атак извне на контролируемое технологическое оборудование. Данные протокола IEC-104 передаются только в одном направлении — наружу из защищенной зоны.

Сохранение функциональности: поддержка стандартных функций протокола IEC-104 для сбора данных с удаленных терминальных блоков (RTU) и программируемых логических контроллеров (ПЛК).

Соответствие требованиям: выполнение требований регуляторов (ФСТЭК) по защите объектов КИИ и обеспечению неизменяемости критических технологических процессов.

Простота интеграции: легкое внедрение в существующую инфраструктуру без необходимости замены оборудования или кардинального изменения схемы обмена данными.

Поддержка процессов импортозамещения и российских платформ: работа на отечественных операционных системах: Astra Linux, «Ред ОС» и открытых ОС.

«Выпуск коннектора IEC-104 — это ответ на запросы рынка, где данный протокол остается одним из основных стандартов для диспетчеризации. Наиболее востребованным он будет в энергетике, но не только, — отметил руководитель направления собственных продуктов «АМТ-Груп» Вячеслав Половинко. – Теперь наши заказчики могут выстраивать цифровые контуры мониторинга объектов ТЭК, транспортных, промышленных и энергетических предприятий, не жертвуя при этом фундаментальными принципами безопасности АСУ ТП».

В данный момент продукт доступен для пилотных проектов, тестирования и применения на объектах.