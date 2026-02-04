CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Дмитрий Гладышев назначен директором МТС в Псковской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема МТС сообщает о назначении Дмитрия Гладышева директором филиала в Псковской области. Приоритетными задачами нового директора станут развитие телеком-инфраструктуры и цифровых сервисов в регионе, внедрение инновационных экосистемных продуктов, а также реализация проектов для жителей, бизнеса и органов власти. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В числе приоритетных задач нового руководителя – развитие решений на базе Big Data, облачных сервисов, видеоаналитики и систем видеонаблюдения, сервиса аналитики «Геоэффект», а также внедрение и масштабирование решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса и государственного сектора, включая сервисы интеллектуальной аналитики и автоматизации процессов. Важным направлением деятельности директора станут обеспечение связью малых населенных пунктов и федеральных трасс, увеличение доступа к инновационным продуктам МТС по всей области, а также участие в проектах по цифровизации региона.

«Псковская область – регион с большим потенциалом для внедрения современных цифровых и аналитических решений. Опыт Дмитрия Гладышева в развитии B2B-направления и реализации комплексных технологических проектов позволит усилить позиции МТС, расширить использование сервисов на базе Big Data, искусственного интеллекта, видеоаналитики и облачных платформ, а также обеспечить дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры на ключевых транспортных направлениях и в малых населенных пунктах. Уверен, что под его руководством команда филиала продолжит вносить вклад в цифровую трансформацию региона и создание новых возможностей для бизнеса и жителей», – сказал вице-президент МТС по развитию регионов Михаил Граник.

Дмитрий Гладышев родился и вырос в Тамбове, окончил Тамбовский государственный университет, имеет два высших образования – геологическое и экономическое. В телеком-отрасли работает более 15 лет, большую часть этого времени занимается развитием корпоративного сегмента и цифровых решений для бизнеса. В МТС он пришел в 2021 г. на позицию руководителя B2B-направления, а затем исполнял обязанности директора филиала МТС в Тамбовской области

