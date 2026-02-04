CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Город-спутник Новоалтайск получил обновленную сеть «МегаФона»

Жители Новоалтайска стали проводить больше времени в интернете. За прошлый год объем интернет-трафика вырос на 13%, сообщают аналитики «МегаФона». Учитывая растущий спрос, инженеры оператора модернизировали сеть города в наиболее востребованных локациях. Теперь пользователи могут без задержек делиться новостями в социальных сетях, совершать видеозвонки и загружать тяжелые приложения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новоалтайск – город-спутник Барнаула, где проживает около 73 тысяч жителей. Модернизация охватила большую часть его телеком-сети. Инженеры запустили высокочастотные диапазоны 4G, которые позволили расширить возможности LTE и равномерно распределить нагрузку на сеть в местах с высокой активностью пользователей. Кроме того, связисты провели рефарминг, то есть перенесли частоты из сетей второго и третьего поколения в более современный и технологичный 4G.

За год в Новоалтайске вырос не только объём передаваемой информации, но и количество голосовых вызовов – почти на четверть. 76% от общего числа звонков было сделано при помощи технологии VoLTE, которая позволяет общаться с близкими и одновременно пользоваться интернетом без помех и прерываний.

«Нам важен «цифровой» комфорт абонентов, где бы они не находились — дома, на рабочем месте, в дороге, поэтому работы по оптимизации сети не прекращаются. Активация высокочастотного диапазона позволила значительно повысить стабильность связи, увеличить ёмкость сети, а также поднять скорости мобильного интернета. Согласно замерам специалистов, средняя скорость передачи данных в этом диапазоне составляет 25 Мбит/с», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

