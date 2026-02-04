CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИТ‑компания «Юникорн» вошла в состав «ЭР‑Телеком Холдинга»

«ЭР-Телеком Холдинг» стал владельцем двух третей ООО «Юникорн» и консолидировал управление компанией. Об этом CNews сообщил представитель «Юникорн» (бренд Ujin).

Объединение ресурсов позволит развивать комплексный подход к цифровизации городской среды. В его основе – облачная платформа для умных зданий Ujin OS, которая связывает IoT‑устройства, инженерные системы и внешние сервисы в единый понятный интерфейс.

В ближайшие два года планируется дальнейшее расширение функционала платформы и обеспечение новых возможностей для пользователей. Текущий портфель клиентов Ujin при этом сохранится, но начнётся большая совместная работа по развитию новых направлений.

Ключевой результат сотрудничества – автоматизация сферы ЖКХ и повышение уровня безопасности и комфорта горожан. В рамках партнёрства «ЭР‑Телеком Холдинг» усилит свои позиции на рынке цифровизации недвижимости, а Ujin обретёт крупнейшего партнёра с ресурсами для масштабирования инновационных решений.

«Современные жилые кварталы сталкиваются с растущей нагрузкой на инфраструктуру, запросами жителей на персонализированный комфорт и безопасность, а также необходимостью оптимизации управления объектами недвижимости. Решение этих задач требует не точечных инноваций, а целостных цифровых платформ. Уверены, наше сотрудничество позволит трансформировать городскую среду, где передовые технологии и инфраструктурные возможности работают на человека», – отметили в пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга».

«Получение ресурсов от крупного холдинга ускорит развитие платформы Ujin OS, поможет сделать её ещё более гибкой и масштабируемой и укрепит наши позиции на рынке PropTech. Цель – сделать технологии естественной частью повседневной жизни россиян», – сказала CEO «Юникорн» (Ujin) Светлана Перминова.

