CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» ускорил интернет в пригороде Уфы

«МегаФон» провёл работы по улучшению сети в башкирском селе Чесноковка с населением почти 8 тыс. человек.

Дополнительное оборудование увеличило зону покрытия 4G и скорость мобильного интернета для жителей частного сектора столицы Башкирии.

Новое телеком-оборудование действует в окрестностях улиц Парковой, Гагарина, Загородной, Уфимской, Усадебной, Рябиновой и Коперника. Тяжёлый контент в этой части населенного пункта теперь загружается быстрее даже в часы пиковой нагрузки.

Технические специалисты оператора задействовали в локации сразу несколько диапазонов частот, чтобы обеспечить оптимальные покрытие и ёмкость. В результате средняя скорость загрузки составляет 35 Мбит/с, а максимальная достигает 65 Мбит/с. Такой показатель позволяет скачать фильм размером 5 ГБ на гаджет за 5 минут.

«Уже несколько лет мы видим устойчивый тренд на загородную жизнь. Соответственно, растёт и потребление интернет‑трафика у жителей частных домов. По этому показателю Уфимский район, на территории которого находится Чесноковка, сейчас входит в тройку самых активных в республике наряду с Туймазинским и Мелеузовским. Учитывая это, мы последовательно развиваем здесь инфраструктуру связи», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

В России готовится эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще