На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» запущен новый сервис онлайн-контроля автопарка

Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» сообщил о том, что с сегодняшнего дня предоставляет во всех регионах страны новую услугу «На связи» для обеспечения стабильной связи и мониторинга всего автопарка. Онлайн-сервис накапливает информацию с телематического оборудования транспортных средств в формате одного окна. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

«В основе услуги лежит онлайн-мониторинг сеансов связи каждого транспортного средства, оснащенного аппаратурой спутниковой навигации и SIM‑картой оператора связи АО «ГЛОНАСС». Зайдя в личный кабинет, владелец или оператор автопарка может одновременно контролировать как отдельные автомобили, так и целые автопарки с десятками и сотнями транспортных средств. Это снизит нагрузку на диспетчерские службы и повысит прозрачность процессов управления транспортом», – сказал управляющий директор дирекции по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Владимир Колодчиков.

Оперативное выявление транспортных средств с неисправной аппаратурой спутниковой навигации позволяет своевременно предотвращать потерю связи и отсутствие актуальных телематических данных, как следствие – помогает избежать штрафов и связанных с ними финансовых рисков.

Подключить услугу можно буквально в несколько простых действий в личном кабинете. Контроль возможен за всеми транспортными средствами клиента, подключенными к платформе мониторинга на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для оценки удобства сервиса предусмотрен бесплатный пробный период.