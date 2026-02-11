CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Т2 сделал тариф «Хватит!» доступнее

T2, российский оператор мобильной связи, снизил стоимость тарифа «Хватит!» на первые четыре месяца пользования для новых абонентов. Клиенты смогут подключить тариф за 300 руб. в месяц, далее стоимость будет составлять 390 руб/месяц с сохранением полного пакета услуг без каких-либо изменений. Об этом CNews сообщили представители T2.

В тариф входит тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России доступны без ограничений. В «Хватит!» включены и все дифференциаторы Т2: многоуровневая платформа кибербезопасности SafeWall, перенос остатков, SOS‑пакет, гигабэк, обмен минут и гигабайтов, «Маркет Т2» и др.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «"Хватит!" стал настоящим флагманом нашей тарифной линейки. И мы решили сделать первый шаг подключения к Т2 еще легче – снизить стоимость на первое время пользования этим тарифом. За четыре месяца абонент сможет оценить все преимущества "Хватит!" – от тройного безлимита до базовых сервисов безопасности. Клиент убедится, почему этот тариф стал фаворитом среди миллионов абонентов».

