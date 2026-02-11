Т2 сделал тариф «Хватит!» доступнее

T2, российский оператор мобильной связи, снизил стоимость тарифа «Хватит!» на первые четыре месяца пользования для новых абонентов. Клиенты смогут подключить тариф за 300 руб. в месяц, далее стоимость будет составлять 390 руб/месяц с сохранением полного пакета услуг без каких-либо изменений. Об этом CNews сообщили представители T2.

В тариф входит тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России доступны без ограничений. В «Хватит!» включены и все дифференциаторы Т2: многоуровневая платформа кибербезопасности SafeWall, перенос остатков, SOS‑пакет, гигабэк, обмен минут и гигабайтов, «Маркет Т2» и др.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «"Хватит!" стал настоящим флагманом нашей тарифной линейки. И мы решили сделать первый шаг подключения к Т2 еще легче – снизить стоимость на первое время пользования этим тарифом. За четыре месяца абонент сможет оценить все преимущества "Хватит!" – от тройного безлимита до базовых сервисов безопасности. Клиент убедится, почему этот тариф стал фаворитом среди миллионов абонентов».