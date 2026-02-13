Жители Алтая смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей

МТС запустила функцию уведомления о звонках мошенников членам семьи. С ее помощью пользователи смогут получать SMS и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят наиболее уязвимым категориям абонентов — детям и пенсионерам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

Владелец семейной подписки сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках и своевременно защитить близких, а функция «Безопасный звонок» предупредит пользователя о разговоре с мошенником с помощью голосового уведомления прямо во время звонка. Решение позволит создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью обмана.

«В борьбе с телефонным мошенничеством операторы прилагают огромные усилия, и эта работа приносит ощутимые результаты. Впервые за несколько лет темпы роста блокировок мошеннических звонков пошли на спад. Это говорит об определенном снижении активности злоумышленников. Однако мы наблюдаем, что их атаки становятся более целенаправленными и фокусируются на самых незащищенных группах. Новая функция, позволяющая предупредить родственников о возможном мошенничестве, станет дополнительным уровнем защиты от социальной инженерии», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.