Село осваивает интернет: трафик кузбасских базовых станций «Ростелекома» достиг 4,5 ПБ

«Ростелеком» посчитал годовой трафик базовых станций, построенных в малых населенных пунктах Кемеровской области в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Общий объем принятых и переданных данных — почти 4,5 ПБ. Это 800 млн музыкальных треков, или 38 тыс. стандартных флэш-карт на 124 ГБ, или порядка 700 тыс. фильмов в формате Full-HD, для просмотра которых понадобится 130 лет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Активнее всего сельчане «качали» в июле 2025 г.: тогда интернет-трафик достиг 436 ТБ. Следом за ним в рейтинге цифровой активности идут август и декабрь – по 427 и 398 ТБ соответственно.

Лидером по потреблению мобильного интернета второй год подряд становится посёлок Пушкино Новокузнецкого муниципального округа: за прошедший год его жители загрузили более 170 ТБ данных – почти по одному терабайту на человека. На втором месте так же, как и в прошлом году, еще одно новокузнецкое село — Малиновка: несмотря на свою небольшую численность, малиновцы скачали 146 ТБ данных. Замыкает тройку самых интернет-продвинутых малых населенных пунктов Кузбасса поселок Кольчегиз Прокопьевского муниципального округа с объемом 118 ТБ.

Немногим меньше данных потребили и передали жители поселка Старая Балахонка Кемеровского и села Кулебакино Гурьевского муниципальных округов — около 110 ТБ каждый. Во всех пяти населенных пунктах базовые станции были установлены в 2023 г.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «С начала реализации проекта УЦН 2.0 современная мобильная связь пришла в 113 малых населенных пунктов Кузбасса. Только в прошлом году мы построили и запустили в Кемеровской области еще 38 базовых станций, 32 из них — от отечественной компании “Булат”. Жители небольших поселков начинают активно пользоваться услугами связи, как только там появляется новая цифровая инфраструктура, и мы отмечаем ежегодный рост интернет-трафика. Это в очередной раз подтверждает социальную значимость проекта УЦН 2.0. для региона».

Максим Садиков, министр цифрового развития и связи Кузбасса: «Появление устойчивой мобильной связи на отдаленных территориях напрямую влияет на качество жизни. Интернет стал повседневным инструментом для общения, учебы, работы и доступа к медицинским и государственным сервисам. Наша цель — оказывать содействие реализации проекта на региональном уровне для обеспечения равных цифровых возможностей всем жителям Кузбасса».

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Проект предусматривает организацию мобильной связи стандарта 4G/LTE в населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 500 человек. Голосование за включение в проект ежегодно проходит на портале «Госуслуги».

