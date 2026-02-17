МТС присоединила к своей сети село Зимино Крутинского района

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила устойчивое покрытие LTE на территории села Зимино Крутинского района. После установки базовой станции местные жители получили доступ к скоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам для работы, учебы и отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Зимино – небольшое село в Омской области, сейчас в нем проживает менее 700 человек. До недавнего времени там отсутствовал высокоскоростной мобильный интернет МТС. С появлением сети четвертого поколения местным жителям станут доступны современные онлайн-сервисы, такие как государственные и финансовые порталы, обучающие платформы, интернет-магазины и маркетплейсы.

«Скоростной мобильный интернет стал уже давно стал необходимым условием для полноценной жизни и работы, что актуально не только для крупных городов, но и для малых населённых пунктов. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять и обновлять сетевую инфраструктуру в Омской области. Только в прошлом году мы подключили к сети МТС почти три десятка сел и деревень, обеспечив доступ к современным цифровым сервисам для 15 тыс. жителей губернии», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.