CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

МТС присоединила к своей сети село Зимино Крутинского района

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила устойчивое покрытие LTE на территории села Зимино Крутинского района. После установки базовой станции местные жители получили доступ к скоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам для работы, учебы и отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Зимино – небольшое село в Омской области, сейчас в нем проживает менее 700 человек. До недавнего времени там отсутствовал высокоскоростной мобильный интернет МТС. С появлением сети четвертого поколения местным жителям станут доступны современные онлайн-сервисы, такие как государственные и финансовые порталы, обучающие платформы, интернет-магазины и маркетплейсы.

«Скоростной мобильный интернет стал уже давно стал необходимым условием для полноценной жизни и работы, что актуально не только для крупных городов, но и для малых населённых пунктов. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять и обновлять сетевую инфраструктуру в Омской области. Только в прошлом году мы подключили к сети МТС почти три десятка сел и деревень, обеспечив доступ к современным цифровым сервисам для 15 тыс. жителей губернии», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии

Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

«Яндекс» запускает новое такси со специальной ценовой политикой

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще