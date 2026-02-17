CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Т2 запустила мультиподписку MiXX Play Pro

T2, российский оператор мобильной связи, расширил линейку мультиподписок MiXX. Компания представила новую геймерскую опцию MiXX Play Pro. Подписка включает валюту в популярных играх, пополнение Steam без комиссии, безлимитный интернет на мобильные игры, 20 ГБ дополнительного трафика на все и доступ к закрытым кибертурнирам.

Т2 запускает мультиподписку для геймеров. Предложение сконструировано на базе подписки MiXX и включает релевантные сервисы для получения максимального игрового опыта. В MiXX Play Pro входит безлимитный интернет Т2 на мобильные игры, пополнение Steam без комиссии, доступ к турнирам CyberHero, а также дополнительный пакет трафика 20 ГБ.

Кроме этого, пользователь может выбрать любимую игру, в которой будет ежемесячно начисляться игровая валюта. Это легко настроить в любое время пользования подпиской в зависимости от игровых предпочтений. Среди игр, доступных в конструкторе, – PUBG, «Мир Танков», Genshin Impact, Standoff 2, MLBB, Warface и другие.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2, сказал: «Мы не впервые выходим в гейм-сегмент, но в этот раз пошли дальше и создали предложение, которое максимально отвечает запросам игроков. Формат подписки MiXX идеально подошел: принцип конструктора отражает ту самую гибкость, которая необходима в игровом опыте геймера. Здесь нет ничего лишнего – только сервисы, которые нужны игрокам: игровые бонусы, интернет без ограничений, дополнительный трафик и другие полезные сервисы».

Александр Мнацаканьян, заместитель генерального директора по стратегическому планированию T2, сказал: «Т2 продолжает усиливать стратегическую модель развития – через создание взаимовыгодной партнерской архитектуры. Игровой сегмент – это возможность для компании расширить периметр продуктового предложения и привлечь интересную для нас цифровую аудиторию. При этом мы стараемся максимально точно учитывать потребности клиентов и тренды, находим наиболее эффективные модели для реализации продуктов. В мультиподписке для геймеров есть принцип агрегации лучших офферов в одной точке и возможность кастомизации – именно это, как показывают исследования, критически важно для современного клиента».

