Гигабитный интернет пришел еще в 700 квартир приморцев

Цифровая экосистема МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Приморском крае. В результате расширения телеком-инфраструктуры ещё около семисот семей в поселке Новый Надеждинского района получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интернет МТС на базе оптических сетей GPON (оптика до клиента) стал доступен новоселам строящегося ЖК «ДНС Сити» на проспекте Сихотэ-Алинский. Каждый абонент получил выделенный оптоволоконный канал прямо в квартиру, через который можно подключить не только интернет, но и цифровое ТВ, видеонаблюдение, охранную сигнализацию и другие сервисы.

«На протяжении нескольких лет мы активно развиваем гигабитную сеть домашнего интернета в Приморском крае. Сейчас доступ к сверхскоростному интернету имеют уже более 40 тыс. жителей края. Важно не просто подключить абонентов к сети, но и создать технологическую инфраструктуру на годы вперед. Поэтому в новостройках мы активно используем современные оптоволоконные технологии, проведенные прямо в квартиру. При этом, специалисты МТС реализуют все необходимые технические работы еще на этапе строительства домов, чтобы при заселении новоселы могли воспользоваться цифровыми сервисами. В течение года еще более двух тысяч жильцов новостроек в Приморье получат доступ к гигабитному интернету», – сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подключение по технологии GPON обеспечивает сверхвысокие скорости интернета и более надежное соединение. Это позволяет комфортно использовать онлайн-сервисы для работы и развлечений даже в часы пик.