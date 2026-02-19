CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет-доступ
|

Гигабитный интернет пришел еще в 700 квартир приморцев

Цифровая экосистема МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Приморском крае. В результате расширения телеком-инфраструктуры ещё около семисот семей в поселке Новый Надеждинского района получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интернет МТС на базе оптических сетей GPON (оптика до клиента) стал доступен новоселам строящегося ЖК «ДНС Сити» на проспекте Сихотэ-Алинский. Каждый абонент получил выделенный оптоволоконный канал прямо в квартиру, через который можно подключить не только интернет, но и цифровое ТВ, видеонаблюдение, охранную сигнализацию и другие сервисы.

«На протяжении нескольких лет мы активно развиваем гигабитную сеть домашнего интернета в Приморском крае. Сейчас доступ к сверхскоростному интернету имеют уже более 40 тыс. жителей края. Важно не просто подключить абонентов к сети, но и создать технологическую инфраструктуру на годы вперед. Поэтому в новостройках мы активно используем современные оптоволоконные технологии, проведенные прямо в квартиру. При этом, специалисты МТС реализуют все необходимые технические работы еще на этапе строительства домов, чтобы при заселении новоселы могли воспользоваться цифровыми сервисами. В течение года еще более двух тысяч жильцов новостроек в Приморье получат доступ к гигабитному интернету», – сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подключение по технологии GPON обеспечивает сверхвысокие скорости интернета и более надежное соединение. Это позволяет комфортно использовать онлайн-сервисы для работы и развлечений даже в часы пик.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч

Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще