«МегаФон» придал 4G-ускорение крупнейшим городам Брянской области

«МегаФон» модернизировал несколько десятков базовых станций в крупнейших локациях региона. Апгрейд помог разогнать скорость передачи данных до 50 Мбит/с. Благодаря этому жители городов и сел могут еще более комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами – общаться с близкими по видеосвязи, смотреть видео онлайн, получать госуслуги или оперативно узнавать информацию в мобильном интернете. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация телеком-оборудования охватила несколько территорий областного центра, в том числе, проспект Московский с находящимися поблизости школой искусств и центром детского творчества, частный сектор на южной окраине города, жилые массивы на севере и юго-востоке, где сосредоточены предприятия малого бизнеса.

Изменения параметров связи ощутили и жители Клинцов. В частности, мобильный интернет стал быстрее в центре города на проспекте Ленина, где расположены социально значимые учреждения: детские сады, больница и городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Новое качество услуг также пришло в жилой сектор в районе улицы Мира, около школы на улице Восточная.

Связь стала лучше и в старом жилом массиве в районе улицы Вокзальной города Новозыбкова, около крупнейшего в Стародубе стадиона «Заря» и на северо-западной окраине города Дятьково.

Специалисты «МегаФона» активировали дополнительный слой LTE в высокочастотном диапазоне. Это позволило повысить стабильность голосовой связи и нарастить скорость мобильного интернета, чтобы абоненты могли на комфортных скоростях проходить онлайн-обучение, работать дистанционно и оперативно связываться с близкими.

«Цифровые сервисы сегодня не роскошь, а необходимый элемент современной насыщенной жизни. Это справедливо и для больших городов, и для отдаленных населенных пунктов. Поэтому мы планомерно развиваем сеть на всей территории региона – с начала этого года наши инженеры модернизировали оборудование в поселках Выгоничи, Свень, а также в селе Кокино. В ближайших планах устранить цифровое неравенство в деревнях, где в общей сложности проживают всего несколько десятков человек. В целом этой зимой мы уже модернизировали более 20 телеком-объектов и построили несколько новых базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Брянской области Александр Кропачев.

