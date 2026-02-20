«Атол» поставила свыше 1 тыс. касс самообслуживания для АЗК «Роснефти» в более чем 30 регионах России

«Роснефть» реализует проект по оснащению собственных автозаправочных комплексов (АЗК) устройствами самообслуживания клиентов, в том числе терминалами «Атол». Поставки оборудования охватили более 30 регионов России. Об этом CNews сообщил представитель компании «Атол».

Дочерние предприятия «Роснефти» приобрели более 1 тыс. касс самообслуживания «Атол» в комплекте с фискальными регистраторами. За время сотрудничества в АЗК компании были поставлены КСО моделей «Атол 4210», «Атол 4211» и «Атол 4271». Большая часть касс самообслуживания комплектовалась фискальными регистраторами «Атол 27Ф». В отдельных случаях использовались модели «Атол 22 v2 Ф» и «Атол FPrint-22ПТК».

Решения «Атол» внедрены в 32 дочерних обществах «Роснефти».

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол», сказал: «Для крупных торговых сетей ключевыми факторами являются надёжность кассового оборудования, соответствие требованиям законодательства и возможность быстрого тиражирования решений в рамках сети. Сотрудничество с «Роснефтью» стало для «Атол» знаковым шагом на пути развития экспертизы в сегменте сервисов самообслуживания».

Использование касс самообслуживания на АЗК позволяет сократить очереди, повысить пропускную способность заправочных комплексов и оптимизировать операционные процессы. «Атол» продолжает развивать линейку решений для топливного ритейла и автоматизации розничных сетей.