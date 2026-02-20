Билайн и «Цитадель» объединяют усилия для поддержки операторов связи в соблюдении требований СОРМ

Билайн и компания «Цитадель», ведущий разработчик программно-аппаратных комплексов для системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), подписали соглашение о партнерстве, направленное на обеспечение выполнения требований к СОРМ для телекоммуникационных операторов.

Партнеры планируют совместно развивать решения, которые помогут операторам эффективно соблюдать требования законодательства в области обеспечения доступа уполномоченных органов к информации, необходимой для защиты национальной безопасности. Особое внимание будет уделено развитию сервиса Билайна «АутСОРМинг» — единой платформы технических решений для сбора, хранения и передачи данных в целях выполнения требований к СОРМ.

Объединив экспертизы, Билайн и «Цитадель» смогут предлагать операторам инфраструктурную основу и готовые решения СОРМ, которые обеспечат не только юридическую безопасность, но и высокую устойчивость цифровой инфраструктуры. Их можно будет внедрять просто и быстро, снижая затраты на соблюдение требований к СОРМ. А в дальнейшем — масштабировать и адаптировать под изменения в законодательстве и технологиях.

Решения, предоставленные клиентам в рамках проекта «АутСОРМинг», уже работают в нескольких регионах России.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна: «Современный телекоммуникационный рынок требует не только высокой доступности и скорости, но и полного соответствия требованиям, направленным на обеспечение национальной безопасности. Партнерство с “Цитадель” позволяет нам дать операторам, особенно региональным, надежный, проверенный и простой путь к выполнению требований к СОРМ. “АутСОРМинг” становится не просто сервисом — это стратегическая платформа для устойчивого развития цифровой инфраструктуры».

Михаил Фомин, генеральный директор компании «Цитадель»: «Операторы связи ищут не просто отдельные услуги, а готовые, интегрированные решения, которые обеспечивают нивелирование рисков в части требований регуляторов и при этом позволяют оптимизировать затраты на исполнение обязательных требований к СОРМ. Сотрудничество с Билайном — это шаг к созданию единой, надежной и доступной экосистемы поддержки операторов связи. Мы уверены, что совместные усилия позволят ускорить цифровизацию и усилить безопасность телекоммуникационной инфраструктуры по всей России».