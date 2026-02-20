CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Молодежь переключилась с Telegram на VK

Россияне не спешат заменять онлайн-общение на голосовое: более 43% абонентов по-прежнему выбирают тарифы с безлимитным трафиком на интернет и нулевым пакетом минут, следует из данных подключений на платформе «YotaАрхив». При этом у молодежи изменился и топ востребованных приложений, для которых подключают безлимит. Об этом CNews сообщили представители Yota.

По данным Yota, в январе 2026 г. пользователи 14-24 лет чаще всего активировали опцию неограниченного доступа к VK (почти 10% от всех подключений). Сервис сместил с первой строчки Telegram, сохранявший лидерство с 2024 г. Также в топ абонентов с начала года попали WeChat, Rutube и TikTok.

Услуга безлимитного интернета в целом остается для пользователей одним из самых важных критериев для выбора тарифа. Так, на платформе «YotaАрхив» самым популярными стали предложения с неограниченным трафиком и нулем минут, их доля — 43% от числа всех подключений.

«Когда мы запускали «YotaАрхив», задачей было дать клиентам больше свободы в выборе минут, СМС и гигабайт по выгодной стоимости. Платформа дает возможность предложить свой архивный тариф другим и получить за это бонус — 20% от стоимости за каждое подключение на мобильный счет. Формат оказался востребованным: в среднем каждую неделю появляется около 13 тыс. новых предложений», — сказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Около половины поделившихся тарифом — аудитория 36-50 лет. При этом молодежь 14-24 лет предпочитает подключаться к уже существующим тарифам (21%), а не выкладывать их (12%). Платформой чаще пользуются мужчины (67%). А наиболее активно подключают и делятся тарифами в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В топ-10 также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Кемерово, Омск и Нижний Новгород.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Сгенерированные нейросетями суперпароли хакеры взламывают за пару часов

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Счетная палата заявила о лишних тратах на связь в глубинке

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще