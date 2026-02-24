CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС накрыла бесшовной сетью LTE курортный парк Ессентуков

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование, чтобы обеспечить курортный парк Ессентуков беспрерывным покрытием 4G и скоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отдыхающие и местные жители в новом курортном сезоне смогут делиться своими фото-впечатлениями, вести прямые эфир буквально из каждого уголка курортного парка Ессентуков. В зону улучшения помимо парка вошли несколько санаториев и знаменитая Грязелечебница имени Семашко.

Инженеры МТС тщательно проработали техническое решение, подобрали место размещения оборудования, чтобы создать «ковровое» покрытие парка и при этом не навредить облику исторического центра.

«Развитие сети в городах и без того непростая задача: необходимо проработать техническую составляющую, учесть все требования закона, нормативы по расположению и работе оборудования, градостроительный кодекс, а в курортных территориях процесс еще сложнее. В Ессентуках удается находить подходящие решения и взаимопонимание с представителями объектов для размещения, что позволяет обеспечить горожан и гостей города-курорта качественной связью», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Huawei получила рекордную выручку несмотря на американские санкции и вытесняет Apple из Китая

Скоростное исследование стоимостью $600 выявило больше 100 «дыр» в ядре Windows

Крупнейшего оператора ЦОДов в России возглавил Давид Мартиросов

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще