Новинка Tonmind: SIP-контроллер SIP-T30 для систем оповещения, безопасности и двусторонней связи

Компания «АРМО-Системы» сообщила о доступности Tonmind SIP-T30 — универсального IP-модуля, предназначенного для преобразования аналогового аудиосигнала в IP-сеть с использованием передовых аудиокодеков, включая OPUS (48 кГц), и обеспечения полноценной двунаправленной передачи звука. Благодаря поддержке протокола SIP, а также ONVIF, этот SIP-контроллер легко интегрируется с современными решениями: IP-АТС, системы VoIP, видеоменеджмента (VMS) и т.д. Новинка оснащена усилителем мощностью 15 Вт, 16 входами и 8 выходами тревоги, портом RS-485, поддерживает 2 варианта питания – от источника постоянного тока 12 В или по Ethernet (PoE), и имеет 3-летнюю гарантию.

Новый IP-модуль Tonmind обеспечивает управление и интеграцию аудио в системах безопасности, автоматизации и связи. Управление внешними исполнительными устройствами и акустическими системами SIP-контроллер SIP-T30 выполняет через шину RS-485, используя открытый коммуникационный протокол Modbus. Двунаправленная аудиосвязь реализуется путем подключения микрофона и громкоговорителя к соответствующим входному и выходному интерфейсам этого преобразователя аудиосигнала, а наличие встроенного усилителя мощностью 15 Вт позволяет расширить спектр его применения. Кроме того, контроллер SIP-T30 оборудован тревожными входами и выходами, к которым можно подключить до 16 внешних датчиков и до 8 реле исполнительных устройств.

Интеграционные возможности SIP-T30 позволяют использовать контроллер для преобразования аудиосигнала в рамках различных систем связи. Благодаря поддержке стандартного SIP-протокола контроллер легко встраивается в инфраструктуру IP-АТС, VoIP-систем и интегрируется с другими SIP-совместимыми устройствами. Совместимость с ONVIF дает возможность задействовать новинку в системах безопасности, включая IP-системы видеонаблюдения под управлением различных VMS-платформ. При этом SIP-контроллер работает с аудиокодеками OPUS (48 кГц) и G.722 ADPCM (16 кГц), алгоритмом MP3 (44,1 кГц) и др.

Прочный корпус SIP-контроллера, выполненный из металла, имеет размеры 19,8×10,2×2,6 см, что позволяет легко вписать его в любое пространство, а поставляемые в комплекте крепежные элементы упрощают процесс установки. Стабильная и защищенная работа SIP-T30 в корпоративных и промышленных сетях обеспечивается благодаря поддержке сетевых механизмов безопасности. Для вариативности подключения устройства питание на SIP-контроллер может подаваться как от внешнего источника постоянного напряжения 12 В, так и по Ethernet-кабелю по стандарту PoE.

Наряду с SIP-контроллером SIP-T30, данная серия Tonmind включает SIP-адаптеры (шлюзы) SIP-T20 и SIP-T21, предназначенные для реализации SIP-функционала при подключении к аудиосистеме аналогового оборудования и различающиеся набором внешних интерфейсов. Так, модель SIP-T20 снабжена входами для микрофона и гарнитуры оператора, выходом для динамика, выходом GPIO и 2 входами сигнала тревоги, а также релейным выходом, в то время как SIP-T21 имеет 2 сетевых порта LAN, разъемы для микрофона и громкоговорителя, 2 входа и 2 выхода тревоги.

Новый SIP-контроллер SIP-T30 марки Tonmind уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».