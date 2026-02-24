CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Заимка Перфильевых получила новые скорости интернета

Сотовая связь без задержек и скоростной мобильный интернет до 110 Мбит/с стали доступны обладателям «зеленых» сим-карт в иркутском селе Максимовщина. Это стало возможным благодаря дополнительной базовой станции, установленной технической службой «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Максимовщина было образовано в XVII веке под Иркутском – на месте заимки семьи казачьего атамана Максима Перфильева – и сперва называлось заимкой Перфильевых, позже получило название, сохранившееся до наших дней. Сейчас в поселении проживают более 4 тыс. человек, здесь есть образовательные и медицинские учреждения, магазины, вдоль проходит железная дорога и важные для региона транспортные маршруты.

Построенная базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить широкую зону покрытия и высокую скорость передачи данных. Теперь абоненты «МегаФона» могут быстрее загружать объемные файлы и мобильные приложения, смотреть видео в высоком разрешении без зависаний, пользоваться онлайн-банкингом и мессенджерами.

«В прошлом году наши специалисты построили в Максимовщине современную базовую станцию с поддержкой LTE, сейчас возвели еще один телеком-объект. Новое оборудование увеличило скорости интернета до 110 Мбит/с и снизило нагрузку на сеть соседних населенных пунктов, теперь местные жители могут с легкостью пользоваться всем необходимыми онлайн-сервисами и без помех звонить родным и близким», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Алексей Михайлов.

Абоненты демонстрируют значительный рост спроса на телекоммуникационные услуги в Максимовщине. Так, в январе 2026 г. относительно аналогичного периода 2025 г, интернет-трафик вырос на 30%, а объем голосовых звонков на 42%.

