МТС начала предупреждать промышленные предприятия об экологических рисках через мессенджер Max

МТС объявила о том, что первой на российском рынке экологического мониторинга запустила уведомления через мессенджер Max. Теперь крупные промышленные предприятия и госзаказчики могут мгновенно получать сигналы о критических изменениях окружающей среды в рамках решения «МТС Экология». Ранее уведомления были доступны только через электронную почту и веб-интерфейс сервиса.

Благодаря интеграции уведомлений в мессенджер информация поступает на личные смартфоны ответственных сотрудников вне зависимости от их местонахождения или времени суток. Это гарантирует оперативную реакцию на чрезвычайные ситуации и более эффективное управление экологическими рисками. К примеру, в сервисе доступна информация о допустимой концентрации загрязняющих веществ, наступлении неблагоприятных метеорологических условий, сбоях в работе оборудования и готовности отчетов. Решение особенно актуально как для крупных промышленных предприятий, где важно мгновенное реагирование на отклонение от нормативов, так и для государственных заказчиков, для которых информирование через Max стало обязательным требованием.

«В вопросах экологической безопасности время имеет решающее значение. Стандартные каналы для оповещений не всегда могут обеспечить оперативную реакцию на нештатную ситуацию, поэтому новая функция даст возможность минимизировать такие риски. Кроме этого, защищенные каналы передачи данных в мессенджере Max обеспечивают безопасность данных и соответствуют всем требованиям для объектов критической инфраструктуры», – сказала руководитель центра «МТС Экология» Олеся Суханос.