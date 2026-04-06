«Ростелеком» в Тюменской области усиливает мониторинг сетей перед паводком

В преддверии весеннего паводка «Ростелеком» в Тюменской области обеспечил надежную работу телекоммуникационной инфраструктуры. Принятые меры позволят сохранить стабильную связь и оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для защиты оборудования специалисты провели дополнительное обследование объектов телеком-инфраструктуры, включая опоры воздушных линий связи и кабельную канализацию, а также соорудили технологические насыпи и проверили герметизацию объектов. Особое внимание уделено поддержанию бесперебойной связи на всех гидропостах и метеостанциях, которые играют ключевую роль в мониторинге уровня воды и прогнозировании паводков.

Алексей Рогачев, технический директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Чтобы гарантировать устойчивую связь в весеннее половодье, наши специалисты ежегодно совершенствуют навыки предотвращения и устранения повреждений телекоммуникационного оборудования. Для оперативного реагирования на возможные инциденты, связанные с таянием снега, в Тюменской области в усиленном режиме будут работать девять аварийно-восстановительных бригад. Контроль состояния сетей возложен на семь мобильных групп, распределенных по всему региону. Все специалисты полностью экипированы и обеспечены необходимыми материалами. Кроме того, проверена работоспособность к использованию более 900 аккумуляторных батарей и 95 дизельных и бензиновых электростанций».

Значимые объекты оборудованы системами автоматического оповещения для быстрого устранения аварий. В случае проблем с электроснабжением дизель-генераторы обеспечат автономную работу сетей более восьми часов без дозаправки. Также для предупреждения жителей о приближающейся опасности при необходимости будет задействована региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО).

Алексей Сухорученко, начальник управления «Тюменской областной службы экстренного реагирования»: «В регионе начинается паводкоопасный сезон. В связи с теплой погодой и активным таянием снега возможно повышение уровня воды в водоемах. В качестве превентивной меры оперативные службы могут задействовать систему оповещения населения. Так, в предыдущие годы, во время подтопления жилых домов на юге области, сотрудники предупреждали жителей об опасности с помощью звука сирен и устных сообщений через громкоговорители. Систему оповещения можно включать как во всех населенных пунктах одновременно, так и выборочно».

По информации департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области весной 2026 г. в зависимости от географического расположения вскрытие рек и начало паводка ожидается в первой–второй декаде апреля.

