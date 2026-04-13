Минцифры: количество базовых станций связи в России приблизилось к миллиону

По итогам 2025 г. общее количество базовых станций, в том числе отечественного производства, работающих в сетях российских операторов мобильной связи, достигло 948 тысяч. На конец 2024 г. их была 871 тыс.*. Таким образом, за 2025 г. прирост базовых станций составил 77 тыс. Это на 4,3 тыс. или на 6% больше, чем по итогам 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Прирост не равен числу вновь установленного оборудования, поскольку операторы связи как вводят новые базовые станции, так и могут выводить из эксплуатации устаревшие.

Что влияет на увеличение количества базовых станций: рост мобильного интернет-трафика; модернизация сетей связи; перераспределение радиочастот из устаревших стандартов; расширение покрытия, включая строительство вдоль автодорог и в малых населенных пунктах.

Регионы-лидеры по приросту числа базовых станций в 2025 г.: Москва и Московская область — 9,1 тыс.; Краснодарский край — 5,3 тыс.; Ставропольский край — 4,2 тыс.; Ростовская область — 3 тыс.; Пермский край — 2,4 тыс.

Распределение по технологиям

Доминирует стандарт LTE (4G). По данным на конец прошлого года, в сетях российских операторов мобильной связи работало почти 500 тыс. базовых станций четвертого поколения – более 50% от общего количества

GSM (2G) — 279 тыс., 30%.

IMT-2000 (3G) — 169,4 тыс., 18%.

Становление рынка российских базовых станций

В России ведется последовательная работа по созданию отечественного телеком-оборудования и снижению зависимости от зарубежных производителей.

В рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г. несколько проектов получили господдержку. В частности, базовая станция стандарта GSM/LTE с архитектурой 5G-Ready, разработанная российским производителем Yadro, и базовая станция стандарта GSM/LTE/5G c открытой архитектурой OpenRAN производства компании «Иртея».

Крупнейшие операторы мобильной связи заключили форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций: с компанией Yadro — «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком»; с компанией «Иртея» — МТС; с компанией «Булат» — «Ростелеком» и «Мегафон».

В 2024 году впервые базовые станции были включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Были запущены серийные производства такого оборудования, и началась его поставка телеком-компаниям.

Помимо форвардных контрактов

«Иртея» выиграла открытые тендеры МТС и «Билайна» на поставку в 2026 году более 3 тыс. базовых станций.

Компания Yadro заключила с «Мегафоном» и «Билайном» контракты на поставку 1,5 тыс. и 1 тыс. базовых станций соответственно

Установка отечественных базовых станций

МТС к концу 2025 г. ввела в эксплуатацию более 1,2 тыс. базовых станций «Иртея» в разных регионах России.

«Ростелеком» активно устанавливает базовые станции GSM/LTE «Булат» при подключении населенных пунктов численностью до 1 тыс. человек для оказания универсальных услуг связи и устранения цифрового неравенства. К концу 2025 г. в этих целях было введено в эксплуатацию более 1,8 тыс. штук.

Компания Yadro к концу 2025 г. выпустила 3 тыс. базовых станций на собственном заводе в Дубне, часть из них уже работает в сети «Билайна» в разных регионах страны.

Задел на будущее

В августе 2025 г. стартовала разработка технологий 5G Advanced/6G. Проект также получил субсидию в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи». Уже зарегистрированы два важнейших результата интеллектуальной деятельности, лежащих в основе технологий связи будущего. Первый связан с повышением пропускной способности оборудования. Второй — с сокращением потери производительности.

* Источник: ФФСН 54-связь «Сведения о сетях подвижной связи».