Минцифры: доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен
Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.
Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам.
При этом домашний интернет и Wi-Fi работают штатно.
В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов.