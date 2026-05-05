Минцифры: доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен

Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам.

При этом домашний интернет и Wi-Fi работают штатно.

В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов.

