Исследование VK WorkSpace и Hi‑Tech Mail: 42% сотрудников тратят больше времени на поиск информации, чем на работу с ней

Эксперты VK WorkSpace и Hi‑Tech Mail спросили у 4 тыс. россиян, как им удобнее работать с корпоративными сервисами коммуникации. Респонденты отметили, что необходимость постоянно переключаться между отдельными приложениями замедляет рабочий процесс. В качестве альтернативы сотрудники выбирают консолидацию: почти 45% респондентов уверены, что работа в едином корпоративном приложении поможет им быстрее и легче справляться с задачами.

55% респондентов ежедневно используют от 5 до 10 различных программ на компьютере, а каждый пятый вынужден одновременно работать более чем в десяти приложениях.

Необходимость постоянно переключаться между окнами влияет на продуктивность и эмоциональное состояние специалистов. 58% опрошенных россиян признались, что испытывают из-за этого усталость и раздражение. Кроме того, такой ритм снижает концентрацию: 18% респондентов отметили, что им сложно заново сосредоточиться на задаче после перехода в другое приложение.

Обилие инструментов создает парадоксальную ситуацию: технологии, призванные ускорять работу, начинают ее тормозить. Опрос показал, что 42% сотрудников периодически тратят больше времени на поиск нужного файла или переписки, чем на саму работу с ними. Более четверти опрошенных ежедневно теряют на переключение между программами от 30 минут до двух часов.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Выходом из ситуации сотрудники считают консолидацию сервисов. 45% респондентов уверены: единое приложение для работы облегчило бы их труд и ускорило выполнение задач.

«Разрозненность инструментов — это источник цифровой перегрузки, ведущий к потере продуктивности. Мы в VK WorkSpace развиваем подход, при котором все ключевые инструменты для совместной работы собраны в единой цифровой среде — и доступны в одном приложении со сквозными сценариями. Когда вся команда знает, где хранятся документы и какие сервисы являются основными каналами коммуникаций, сотрудникам проще сфокусироваться на реальных задачах бизнеса, сохраняя высокую продуктивность работы», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

