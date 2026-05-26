МТС запустит на Камчатке российские базовые станции

МТС начнет установку отечественных базовых станций на Камчатке. Первая партия оборудования российского производителя «Иртея» заработает в регионе уже в 2026 г. и обеспечит связь на большей части полуострова. До 2027 г. отечественную сеть включат в 76 регионах России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Камчатка выйдет в эфир на отечественном оборудовании в 2026 г. Его установят в нескольких районах Камчатского края: от пригорода Петропавловска-Камчатского до Усть-Камчатска. Эти работы продолжатся до конца 2027 г.

Базовые станции «Иртея» российского производства в сети МТС появились в конце 2024 г. Компания ввела в эксплуатацию на своей сети партию из 200 базовых станций в 37 регионах России, в том числе более 30 таких БС вышли в эфир в пяти дальневосточных регионах - в Бурятии, Амурской области, Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Запуск был частью масштабного общероссийского проекта МТС, во время которого оборудование испытывали в работе в разных климатических зонах - от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части, и юга России.

В 2026 г. была установлена вторая партия из 1000 базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов. Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1200 базовых станций «Иртея». Новая партия оборудования российского вендора обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны. Общее количество базовых станций в 76 регионах России до конца 2026 г. достигнет 3800 единиц.

Базовые станции выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE и GSM. Функционал включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

«Камчатка – регион со сложным рельефом, огромной территорией и специфическим климатом, поэтому мы не форсировали события, а действовали ответственно. Прежде чем выходить на полуостров, оборудование прошло всесторонние испытания в разных климатических зонах страны: от юга до Крайнего Севера. Дождавшись зрелой версии станций с поддержкой всех необходимых частотных диапазонов и убедившись в их надежности, мы теперь уверенно запускаем отечественную сеть на Камчатке. Это важный шаг для технологической независимости и доступной качественной связи для жителей даже, самых отдаленных поселков края», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.