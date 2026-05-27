Сервис «VK Видео» ускорил загрузку сайта в 1,5 раза, а запуск видео — в 2,5 раза

Компания VK сообщила об обновлении архитектуры сайта vkvideo.ru. Переход между разделами происходит бесшовно: обновляется только контент, без перезагрузки всей страницы. В результате видео запускаются быстрее даже при медленном интернете.

Благодаря изменению архитектуры сайт стал загружаться в 1,5 раза быстрее, загрузка видео ускорилась на 60%, время получения первого кадра сократилось в 2,5 раза.

Обновление улучшило базовые сценарии использования «VK Видео»: зрители могут комфортно исследовать витрины контента и главную страницу, смотреть видео при низкой скорости интернета.

«Мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру «VK Видео», чтобы просмотр контента оставался быстрым и стабильным вне зависимости от устройства или качества сети. Обновление веб-версии позволило улучшить пользовательский опыт — от загрузки интерфейса до старта воспроизведения видео», — отметил руководитель департамента разработки мультимедиа-технологий VK Игорь Никифоров.

