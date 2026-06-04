CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Проводная связь
|

«СберМобайл» и Rambler&Co: мобильные звонки остаются самым популярным способом связи, при этом россияне задумываются об установке домашнего телефона

Медиахолдинг Rambler&Co совместно с мобильным виртуальным оператором «СберМобайл» выяснили, как поменялись привычки россиян в общении с близкими по телефону. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Опрос проводился с 21 по 27 мая 2026 г. на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В нем приняли участие 2005 респондентов.

Самым популярным способом связи остается традиционный телефонный звонок: так общаются 44% респондентов. При этом за последний год они стали значительно популярнее: 40% участников опроса чаще звонили близким по мобильному телефону. При этом 36% сохранили прежнюю частоту общения, а 24% не заметили изменений в своем поведении.

По данным «СберМобайла», за последний год средний объем голосового трафика на одного абонента увеличился на четверть (25%) — пользователи стали проводить больше времени за телефонными разговорами.

Исследование также затронуло вопрос возвращения к использованию домашних телефонов: 4% респондентов задумываются о том, чтобы установить домашний телефон. При этом 20% уже им пользуются, а 76% никогда не рассматривали такую возможность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Ведущие сотовые операторы ошиблись при внедрении 5G. Пользователи не увидели разницы, они разочарованы

Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников

«Касперский» разрабатывает телефон с собственной ОС, который «невозможно взломать»

«Калашников» запустил производство промышленных роботов

В ДНР построят первый дата-центр

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290