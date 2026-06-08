CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2026 от CNews

Компания стала лидером в номинации «Экосистемность».

mango-office-pic.png

Аналитики сравнивали IT-продукты по следующим критериям: универсальность и ИИ-возможности.

В основе рейтингов IT-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место провайдера в рейтинге.

Полный UC-рейтинг 2026 «Экосистемность» от CNews выглядит так:

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

«Лидерство в рейтинге — это результат работы всей команды MANGO OFFICE. За последний период мы проделали большую работу по развитию и трансформации нашей UC-платформы.

Сегодня унифицированные коммуникации для бизнеса — это уже не просто “единое окно” и не технологический термин. Это рабочий инструмент, который должен давать понятную прикладную ценность, влиять на эффективность процессов и помогать бизнесу быстрее решать задачи.

Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок»
Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок» Цифровизация

Именно поэтому мы продолжаем поднимать планку рынка. В 2026 году ключевыми факторами станут качество пользовательского опыта, гибкость интеграций с корпоративным IT-ландшафтом и возможность прозрачно оценивать эффективность коммуникаций. Время проектов “про обещания” прошло — бизнесу нужны понятные результаты и измеримый эффект.

UC-платформа должна работать как единая система, а не как набор отдельных функций. Мы развиваем её именно так — как цельный клиентский путь: от первого контакта до повторного взаимодействия, с аналитикой, автоматизацией и управлением качеством на каждом этапе.

Задача MANGO OFFICE — не только развивать технологическую платформу, но и формировать новые стандарты российского UC-рынка. Для нас важно, чтобы коммуникационные решения давали бизнесу реальную операционную и экономическую пользу».

О компании MANGO OFFICE

MANGO OFFICE – крупнейший поставщик SaaS-решений для бизнес-коммуникаций и ведущий игрок на UCaaS-рынке.

Более 50000 российских компаний и государственных учреждений используют UCaaS-платформу MANGO OFFICE.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Автор бестселлера «Краткая история человечества» предсказал возникновение нечеловеческих ИИ-государств

Европа нанесла удар по российским хостинг-провайдерам и VPN

Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО

«Касперский» запускает производство на новых континентах. Вместо Запада выбраны Индия и Саудовская Аравия

В России впервые вынесли приговор за публикацию порно, сгенерированного ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще