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МТС усилила сеть в густонаселенном микрорайоне «Тепличный»

МТС запустила новую базовую станцию в одном из самых густонаселенных районов на границе городского округа. Новое покрытие LTE-сети доступно жителям многоквартирных жилых домов в северной части микрорайона, а также учащимся и педагогам новой чигиринской школы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция МТС покрывает устойчивой связью уже заселенные многоэтажки, а также строящиеся жилые дома, оживленную автомагистраль – улицу Василенко – и новый корпус чигиринской школы. Теперь жители могут пользоваться высокоскоростным интернетом для работы, учебы, вести бизнес-проекты онлайн.

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Запуск базовой станции также расширяет зону действия VoLTE – технологии, позволяющей общаться при помощи голосовых вызовов через интернет и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в соцсетях. VoLTE активируется в настройках телефона и не требует дополнительных расходов.

«Тепличный – быстрорастущий жилой район, который активно расширяется. Появляются новые жилые комплексы, социальные объекты. Например, сейчас на завершающем этапе строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 700 зрителей. Все это увеличивает нагрузку на сетевую инфраструктуру. Поэтому мы запускаем новые базовые станции и модернизируем оборудование, чтобы жители всегда оставались на связи и пользовались привычными сервисами и приложениями даже в часы пиковых нагрузок на сеть», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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