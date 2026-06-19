МТС покрыла LTE-сетью еще 48 малых сел Татарстана

МТС сообщает о расширении LTE-покрытия в Татарстане в рамках программы устранения цифрового неравенства. Благодаря установке нового оборудования и модернизации существующей сети, еще 15 тыс. жителей малых населенных пунктов в 27 районах республики получили стабильную голосовую связь и мобильный интернет. Для разворачивания сети мобильной связи в татарстанских селах, оператор также использовал отечественное оборудование «Иртея». Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС совместно с партнерами обеспечила устойчивой связью и скоростным интернетом еще 48 небольших сел и деревень в 27 районах республики. В среднем, в каждом из населенных пунктов, подключенных к сети МТС по программе устранения цифрового неравенства, проживает порядка 300 человек. В самом малочисленном из них, в деревне Болгар-2 Альметьевского района, живет около 100 татарстанцев. В самом большом, селе Исергапово Бавлинского района – свыше 1000 человек. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Кукморском и Нурлатском районах.

«Программа «Устранение цифрового неравенства» позволяет обеспечить надежное покрытие сети в удаленных от больших городов населенных пунктах, где операторам непросто реализовывать инфраструктурные проекты в одиночку. Госуслуги, банковские приложения, онлайн-образование и досуг, маркетплейсы – все это уже часть повседневной жизни на селе. При этом особая социальная ценность программы – это возможность обеспечения связью пожилых граждан, которые часто составляют значительную часть населения малых сел и деревень», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Работа по обеспечению связью МТС малых населенных пунктов в первом полугодии 2026 г. коснулась территорий Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Кайбицкого, Кукморского, Лениногорского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Сабинского, Спасского, Тукаевского, Черемшанского, Чистопольского и Ютазинского районов республики. Годом ранее доступ к стабильной голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету оператора в рамках программы устранения цифрового неравенства получили свыше 11 тыс. татарстанцев, проживающих в 41 малом населенном пункте в 20 районах региона.