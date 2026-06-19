От «Резервации» до Uma2rman: нижегородцы выбрали любимый контент ко Дню отца

МТС совместно с аналитиками холдинга ON Media проанализировали, какой контент об отцах смотрят, слушают и читают жители Нижегородской области. Исследование приурочено к Международному Дню отца, ежегодно отмечаемому в третье воскресенье лета. В этом году праздник выпадает на 21 июня. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди кинокартин жители области отдают предпочтение детективам и триллерам. По данным онлайн-кинотеатра «Кион» от МТС, самым популярным у зрителей в Нижегородской области стал напряженный детективный триллер «Резервация»(18+) режиссера Алексея Андрианова об отце, который любой ценой должен вытащить свою семью из аномальной зоны. Второе место занял триллер «Стервятники»(18+) французского режиссера Питера Дурунциса про журналиста и его дочь, ставших напарниками в загадочном расследовании. На третьем месте расположился детектив «Переговорщик»(16+) от режиссера Нурбека Эгена и сценариста «Хрустального» Олега Маловичко про гениального психолога, который ищет общий язык с преступниками и со своим сыном. Также в топ-5 самых популярных тайтлов у жителей региона вошли комедия «Быть»(16+) режиссера Александра Ковтунца про рэпера, который волшебным образом отправляется из 2023 г. в суровый 1993 г., встречает молодых родителей и, возможно, изменит судьбу своей семьи, и детектив «Потерянные»(16+) Ивана Глубокова про отца и сына, вынужденных работать бок о бок в одном отделе полиции и заниматься розыском пропавших людей.

В книжном сервисе «Кион Строки» нижегородцы проявили высокий интерес к психологической литературе о том, как быть хорошим папой для своих детей, а также о роли фигуры отца в жизни дочери. В тройку самых читаемых произведений вошли: «Все дело в папе. Работа с фигурой отца в психотерапии. Исследования, открытия, практики»(16+) Юлии Зотовой и Марии Летучевой, «Папа, ты меня любишь? Как фигура отца влияет на жизнь взрослой дочери»(16+) Марины Маркатун и «Мы беременны! Пошаговый план действий для будущего отца»(12+) Адриана Калпа.

В топ‑10 самых популярных песен про отцов среди нижегородцев на стриминге «Кион Музыка» вошли: «Папины дочки»(6+) от Uma2rman, «Батя»(12+) Александра Маршала, «Папа»(12+) Лолиты, праздничный трек «С днем рождения, папа!»(0+) от группы «Краски»(0+), «Отец»(12+) Михаила Шуфутинского, «Песня про папу»(0+) в исполнении Большого детского хора, «Твой папа был прав»(12+) группы «Секрет», «Знаешь, папа»(12+) Ирины Аллегровой, «Лучше папы друга нет»(0+) ансамбля «Детские Песни», а также композиция Владимира Преснякова «Папа, ты сам был таким»(6+).