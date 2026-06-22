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В аэрогавани «Нерюнгри» увеличили скорости 4G

Пассажирам и сотрудникам аэропорта «Нерюнгри» в Чульмане стал доступен более быстрый мобильный интернет «МегаФона». Техническая служба оператора запустила в воздушной гавани базовую станцию с поддержкой LTE. Благодаря проведенным работам скорости передачи данных теперь достигают 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Несколько лет назад аэропорт в поселке Чульман получил кардинальное обновление. Изначально воздушный порт выглядел как типовая «советская» постройка, в 80-х годах ее закрыли и вскоре снесли. Порядка 40 лет пассажиров принимали в небольшом техническом помещении бывшего грузового терминала. В 2021 г. началась масштабная модернизация аэровокзала: за два года было построено новое двухэтажное здание и реконструирована взлетно-посадочная полоса.

Теперь здесь могут принимать все типы современных воздушных судов, а пропускная способность выросла в три раза. Гавань обеспечивает регулярное сообщение с Москвой, Новосибирском, Красноярском, Иркутском, Благовещенском, Хабаровском, Якутском и Мирным.

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Сигнал дополнительного объекта связи доступен во всех внутренних помещениях аэропорта, а также на прилегающей территории, включая взлетно‑посадочную зону. Пассажирам стало комфортнее переписываться в мессенджерах, совершать онлайн-платежи, уточнять расписание рейсов, обращаться к поисковым системам. Сотрудники вокзала могут оперативнее решать рабочие вопросы и использовать необходимые цифровые сервисы. Скорости мобильного интернета достигают 75 Мбит/с.

«Аэропорт "Нерюнгри" – важный транспортный объект для южной Якутии, через него совершают перелеты местные жители и вахтовые работники ближайших производств. Наибольшее потребление голосового и интернет-трафика наши аналитики фиксируют в период с сентября по январь. Чаще всего сюда прилетают абоненты из Амурской области, а также Забайкалья, Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Москвы и Подмосковья», – сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

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