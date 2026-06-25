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МТС прокачала связь рядом с памятниками кузнецко-алтайской культуры

МТС улучшила мобильную связь в Ордынском районе Новосибирской области. Специалисты модернизировали телеком-оборудование, благодаря этому выросли емкость сети и средняя скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты провели работы в поселках Чингис, Чернаково, Спиринском, Кирза, а также в административном центре района — поселке городского типа Ордынское.

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В Ордынском живет около 10 тыс. человек. Неподалеку от населенного пункта располагается комплекс археологических памятников кузнецко-алтайской культуры эпохи неолита. При раскопках был найден могильник, в котором вместе с человеческими останками обнаружены костяные и кремневые орудия, а также череп лебедя. Находка подтверждает гипотезу о культе птицы в то время. Кроме того, рядом с рыбзаводом обнаружено поселение железного века.

«Для жителей и гостей Ордынского района стабильный мобильный интернет сегодня — базовая потребность: он нужен для связи с близкими, учебы и работы, доступа к госуслугам, навигации и вызова экстренных служб. В ходе работ наши специалисты увеличили емкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. При этом выросли и средние скорости мобильного интернета», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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