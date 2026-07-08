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МТС закрыла «белые пятна» и усилила мобильную сеть в Комсомольске-на-Амуре

МТС расширила покрытие мобильной сети в трех микрорайонах Комсомольска-на-Амуре. Речь идет о СНТ Хумми, поселке Огнеупорный и поселке имени Менделеева. Благодаря проведенным работам, за последние полгода в этих локациях на 20% выросли скорости мобильного интернета, а также закрыты «белые пятна» - места, где сигнал был слабым или нестабильным. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили две новые базовые станции в микрорайоне Хумми - садоводческом массиве в черте города, чтобы обеспечить полное покрытие СНТ высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью. Еще одну базовую станцию установили в поселке Огнеупорный, который также входит в агломерацию Комсомольска. Базовая станция обеспечивает устойчивое покрытие всего микрорайона мобильным интернетом четвертого поколения. Также покрытие сетью LTE обеспечили жителей поселка им. Менделеева. Новое оборудование было установлено в районе улицы Сторожевой.

Кроме того, модернизация сети МТС усилила сигнал в районе улицы Лесозаводской, Щорса, Гагарина и проспекте Победы. Это в свою очередь позволит справляться с нагрузкой на сеть оператора в часы пик. В этих районах находится ряд социально-важных объектов: детские сады, школы, авиастроительный колледж. Таким образом, мощностей усиленной сети LTE хватит для организаций, их сотрудников, а также жителей улиц, чтобы обеспечить их устойчивым интернетом и мобильной связью.

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«Комсомольск-на-Амуре – второй по величине город Хабаровского края. И в прошлом году мы провели здесь масштабную работу по модернизации, чтобы в офисах, торговых центрах и жилых домах был стабильный сигнал. Сейчас закрываем «белые пятна» агломерации, чтобы жители Огнеупорного, садоводы Хумми и учащиеся авиастроительного колледжа могли свободно пользоваться цифровыми сервисами. Мы видим, как растет нагрузка, и наращиваем емкость точечно там, где это особенно нужно людям», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре провели рефарминг – перевод устаревших 3G частот в пользу интернета четвертого поколения. Также с помощью модернизации удалось обеспечить стабильный сигнал внутри помещений — в офисах, торговых центрах и жилых домах. В результате проведенных работ более 225 тыс. жителей и гости города получили улучшенный доступ к высокоскоростному интернету.

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