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«Пилар» построила для своих клиентов более 70 новых АМС на юге России

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, объявила о расширении инфраструктуры для размещения телеком-оборудования на юге России. С начала 2026 г. компания ввела в эксплуатацию более 70 новых объектов антенно-мачтовых сооружений (АМС) в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также Республике Адыгее.

Южные регионы России сохраняют высокий объем строительства в структуре развития башенной инфраструктуры «Пилар». По итогам 2025 г. компания направила 700 млн руб. на развитие сети АМС на юге и Северном Кавказе, а с начала текущего – ввела в эксплуатацию более 70 новых объектов.

Антенно-мачтовые сооружения были установлены в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Республике Адыгее. Суммарно в управлении «Пилара» в макрорегионе «Юг» сегодня находится порядка 4 тыс. АМС.

Развитие башенной инфраструктуры позволяет операторам связи масштабировать сети без строительства собственных антенно-мачтовых сооружений. Использование готовых площадок сокращает сроки ввода оборудования в эксплуатацию и оптимизирует капитальные затраты. На инфраструктуре «Пилар» размещаются базовые станции и ретрансляторы, оборудование телерадиовещания, системы мониторинга, промышленной связи и другие цифровые сервисы. Сегодня каждый третий клиент башенной компании – региональный оператор связи, а каждый четвертый – телерадиовещатель.

По итогам прошлого года башенная компания «Пилар» вышла в лидеры рынка инфраструктурных операторов, увеличив парк АМС на 22%. Поддерживать рекордные темпы позволяют собственные бригады строительно-монтажного управления (СМУ), которые обеспечивают комплексный монтаж и обслуживание на классических наземных мачтах, на крышах зданий и indoor-объектах. В регионах присутствия компании действуют более 35 специализированных бригад. Из них 10 базируются в макрорегионе «Юг» Т2.

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Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара», сказал: «Юг России остается одним из наиболее динамичных макрорегионов с точки зрения развития телеком-инфраструктуры. Масштабные проекты, такие как запуск сети T2 в Ставропольском крае и значительное усиление покрытия в Краснодарском крае, требуют высокой готовности башенной инфраструктуры. Для “Пилара” это означает не просто увеличение количества объектов, а создание надежной основы, которая позволит операторам быстро масштабировать сети без дополнительных временных затрат на возведение собственных площадок. Именно поэтому мы последовательно развиваем собственный портфель антенно-мачтовых сооружений и расширяем возможности для совместного размещения оборудования».

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2, отметил: «Реализация проектов на юге России требует устойчивой партнерской модели, позволяющей одновременно работать в нескольких регионах и выдерживать заданные сроки строительства. Сотрудничество с “Пиларом” закрывает эту потребность за счет хорошо выстроенной системы организации работ и единых подходов к качеству на всех объектах. Это позволяет сохранять высокую скорость реализации инфраструктурных проектов и поддерживать единые стандарты качества на всей территории макрорегиона».

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