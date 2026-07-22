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МТС разогнала LTE для дачников Прикамья

МТС сообщила об улучшении качества голосовой связи и мобильного интернета LTE в зонах загородной застройки и садоводческих товариществ в окрестностях Перми. Проведенные работы затронули как густонаселенные микрорайоны, так и небольшие деревни, обеспечив жителей пригорода стабильным цифровым сигналом.

В разгар летнего сезона специалисты МТС перенастроили сетевое оборудование в ключевых точках дачной застройки: в микрорайонах Голованово, Камская Долина, Оборино и Новые Ляды, а также в СНТ №40 (Нижнемостовая), в товариществах «Нива» на Восточном Обходе, «Ласьва-2» и «Вишенка» в Кукуштане. Модернизация также коснулась жителей сел Ляды, Култаево, Гамово и Сылвы, поселка Шабуничи Краснокамского района, а также деревень Гамы, Кичаново, Кондратово, Демино, Алешино, Дворцовая Слудка и квартала Западный.

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Теперь дачникам и пермякам, которые проводят лето за городом, доступны все современные цифровые сервисы на высоких скоростях. Это позволяет комфортно работать в удаленном формате, поддерживать видеосвязь с близкими, оперативно обмениваться тяжелыми мультимедийными файлами через мессенджеры и наслаждаться любимыми фильмами в отличном качестве без зависаний. Кроме того, улучшения сети расширили покрытие технологии VoLTE. Абоненты могут разговаривать по телефону с кристально чистым звуком, не прерывая при этом активную интернет-сессию, а все минуты таких звонков тарифицируются как стандартные вызовы в рамках действующих пакетов.

«Мы видим, что дачные посёлки Прикамья постепенно превращаются в круглогодичные резиденции — люди остаются там и зимой, и в межсезонье. Поэтому мы подошли к модернизации системно: улучшили не только «летние» точки, но и транзитные зоны вдоль выездных магистралей, чтобы связь была стабильной по пути на участок и обратно. Это наш вклад в то, чтобы отдых за городом был не только спокойным, но и технологически оснащенным», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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