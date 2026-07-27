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Родители Забайкалья одни из самых заботливых на Дальнем Востоке

В Забайкальском крае вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми. Аналитики «МегаФона» посчитали, что за год в регионе сервисы, позволяющие видеть местоположение ребенка, уровень заряда телефона и баланс на счету, абоненты стали подключать в 11 раз чаще, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Забайкальцы – одни из самых заботливых родителей на Дальнем Востоке. В рейтинге регионов по аудитории сервисов по присмотру за детьми край занимает третье место. Выше в топе только Приморский и Хабаровский края.

Современные цифровые сервисы позволяют приглядывать за детьми в онлайн-режиме, на это не требуется много времени и лишних звонков. Аналитики не исключают, что именно поэтому в регионе услуга больше популярна у мужчин. На них приходится 54% подключений, тогда как на женщин – 46%. При этом максимальный разрыв в доле наблюдается в возрастной категории 58-67 лет, где пользователей мужского пола на 65% больше, чем женского.

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Самыми беспокоящимися за детей стали родители 38-47 лет, которые обеспечивают 35% подключений. Часто цифровые решения для безопасности и контроля использует более старшие поколение для присмотра за внуками: на втором месте располагаются забайкальцы 48-57 лет с долей 23%, а на третьем – люди 58-67 лет (18,5%). Примечательно, что родители 28-37 лет уступают бабушкам и дедушкам старше 68 лет – они на 9% реже используют подобные услуги.

«Если раньше родители тревожились, чтобы с ребенком ничего не случилось дома или на улице, то сейчас к этим беспокойствам прибавились опасения за цифровую защищённость. Современные сервисы помогают делать онлайн-пространство безопаснее и присматривать за ребятами в реальном мире. Через подобные решения можно отслеживать местоположение смартфона, историю перемещений, заряд батареи и баланс, а также блокировать нежелательные сайты, рекламу, исключать случайные платные подписки и дорогие международные звонки», – сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

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