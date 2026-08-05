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Т2 перезапускает программу «Выгодно вместе» – теперь и для абонентов других операторов

T2, российский оператор мобильной связи, обновил программу «Выгодно вместе». Эта версия получила расширенное управление группой, скидки до 25% на тарифы и возможность добавлять в группу абонентов других операторов. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Т2 добавил в программу роли для участников с разным уровнем доступа. Это позволит гибко настраивать тарифы и управлять услугами членов группы. Организатор получил новые возможности: оплачивать с одной банковской карты тарифы всех участников, а также делить свои пакеты интернета между ними.

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Теперь объединить в одной группе можно всех близких независимо от того, услугами какого оператора они пользуются. Т2 ввел возможность добавлять в программу неабонентов – это увеличивает скидку на тарифы тех участников, которые являются клиентами Т2. Максимальный размер такой скидки компания увеличила до 25%. Она зависит от количества участников в группе и наличия подписки MiXX.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2, отметил: «Главное – чтобы близкие были на связи друг с другом, даже если у каждого свой оператор, свой город и свои привычки. Цель нашего обновления – убрать лишние барьеры. Мы собрали в новой программе все, что нужно для удобной связи: единый автоплатеж, общее управление тарифами, возможность делиться интернетом, добавлять в группу абонентов других операторов. И, конечно, выгоду».

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