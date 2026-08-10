«МегаФон» протестировал первую Private 5G

«МегаФон» провел испытание частной сети пятого поколения в собственной лаборатории телекоммуникационного оборудования. Проект подтвердил готовность к бесшовному переводу ранее созданных сетей LTE на 5G с применением отечественных базовых станций — в том числе в компаниях, где предъявляются повышенные требования к надежности и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В ходе тестирования инженеры спроектировали и реализовали архитектуру будущих Private 5G. Были настроены опорная и транспортная сети и обеспечено бесперебойное взаимодействие с уже действующей LTE‑инфраструктурой. Специалисты отработали как физическое, так и логическое построение: маршрутизацию трафика, распределение ресурсов и резервирование ключевых компонентов.

Важным этапом стала интеграция новых отечественных станций с действующими базовыми станциями иностранного производства. Это позволило подтвердить возможность бесшовной работы разнородного оборудования в единой сети и обеспечить непрерывность связи. Кроме того, была апробирована совместимость программных решений — платформ телеметрии и удаленного мониторинга, управления транспортом и логистикой. Такой подход гарантирует, что модернизация не нарушит и не остановит работу ранее внедренных технологических систем — критичные процессы продолжат функционировать в заданных параметрах качества связи.

Лабораторную сеть оснастили дополнительной системой мониторинга ключевых показателей работы, а также комплексом защитных решений. В ходе испытаний инженеры проверяли сохранятся ли при такой дополнительной нагрузке необходимые параметры по скорости передачи данных и задержке сигнала. Результаты показали стабильную работу и соответствие требуемым значениям. Такой комплекс киберзащиты позволяет частным сетям соответствовать требованиям к критической информационной инфраструктуре уровня КИИ‑1.

«МегаФон системно движется в направлении внедрения 5G — и подкрепляет эту работу реальными испытаниями. Еще до получения регуляторных разрешений мы тестируем архитектуру 5G на отечественных базовых станциях в собственной лаборатории. В лабораторных условиях прошли полный цикл отработки разных сценариев смены поколений радиодоступа. Это позволяет гарантировать нашим заказчикам плавный переход вне зависимости от исходного состава инфраструктуры: неважно, когда и на каком оборудовании была развернута pLTE, мы разработали все варианты ее апгрейда. В „нулевой день“, как только появятся необходимые разрешения, сможем приступить к модернизации по уже отработанной схеме», — отметил директор стратегического планирования инфраструктуры «МегаФона» Андрей Константинов.

«МегаФон» продолжит развивать направление Private 5G. По мере появления нового российского телеком‑оборудования оператор будет тестировать его в лаборатории перед внедрением в действующие сети. Такой подход позволяет предлагать бизнесу готовые, проверенные и надежные решения для цифровизации производственных процессов.