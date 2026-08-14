С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

Билайн запустил киберсемью: к «Кибербабушке» и «Киберпацану» присоединились «Кибердед», «Кибермама» с «Киберпапой» и другие родственники — всего десять голосов. Почти весь поток мошеннических звонков в сети оператора направляется на них. Реалистичные ИИ-модели общаются с аферистами, расходуя время и ресурсы, которые те могли бы направить на обман настоящих людей. В июле киберсемья приняла 3,9 млн нежелательных звонков, за первую неделю августа — больше миллиона. Всего мошенники потратили на разговоры с ИИ почти 39 тыс. часов — это время, эквивалентное четырем с половиной годам.

Почти каждый день кто-нибудь из членов киберсемьи проводит хотя бы один разговор длительностью около часа. И это неудивительно, потому что киберсобеседника крайне сложно отличить от обычного человека. В зависимости от номера, на который поступает мошеннический звонок, ИИ выбирает голос и формирует под него персонажа со случайным набором индивидуальных особенностей — характером, занятостью, хобби. Это расширяет возможное количество уникальных персонажей почти до бесконечности и делает их объемнее и органичнее. Для большей естественности чат-бот сохраняет память о недавних разговорах: если тот же мошенник перезванивает на тот же номер в течение пяти часов, трубку снимает уже знакомый ему персонаж.

Киберсемья не только отвлекает внимание мошенников и снижает рентабельность преступной деятельности, но и собирает информацию для дальнейшего улучшения алгоритмов защиты. Каждый член киберсемьи натренирован на противодействие схемам, наиболее популярным для обмана клиентов той или иной возрастной группы, но готов и к неожиданностям. Аналитика перехваченных звонков показывает разнообразие сценариев. В топ входят:





звонки от имени военкоматов, по вопросам, связанным со службой и наградами (27% всех атак);

схемы с курьерской и почтовой доставкой (17%);

обращения якобы от представителей госструктур: Роскомнадзора, силовых ведомств и пр. (16%).





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Григорий Кузнецов, директор департамента по управлению уровнем фрода:

«Мы придумали и запустили “Кибербабушку” прошлой осенью, когда поняли, что ИИ-боты достигли такой степени реалистичности, что их не всегда можно отличить от настоящих людей. Модель с голосом пожилой женщины была призвана защитить представительниц самой популярной и уязвимой для мошеннических действий социальной группы. За пять месяцев работы в тестовом режиме “Кибербабушка” провела в разговорах с аферистами 70 часов, принимая до 500 звонков в месяц. Но то, что это работает, стало очевидно гораздо быстрее. Поэтому в начале лета у “бабушки” появился “внук”, а к июлю семья пополнилась и остальными членами. Теперь благодаря им у преступников прибавится проблем, а миллионы людей смогут жить чуть спокойнее. Такие они, современные супергерои — не носят плащи, не ищут хулиганов по подворотням, а круглые сутки, семь дней в неделю охраняют людей от нападений там, где они наиболее доступны и уязвимы».

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