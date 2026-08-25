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«Кит-системс» модернизировал IP-АТС предприятия «Пензадизельмаш»

Системный интегратор «Кит-системс» завершил модернизацию и сервисное обслуживание АТС на базе оборудования Avaya завода «Пензадизельмаш», российского производителя турбокомпрессоров и дизельных двигателей для маневровых тепловозов. В результате заказчик получил отказоустойчивое высокомасштабируемое решение, готовое к запуску новые сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Кит-системс».

Опираясь на предшествующий опыт сотрудничества, заказчик доверил реализацию проекта компании «Кит-системс», штатные специалисты которой прошли обучение и сертификацию по продуктам Avaya до ухода вендора с российского рынка. Требования к реализации проекта предъявлялись весьма строгие, а работы необходимо было провести в кратчайшие сроки с минимальным прерыванием сервиса.

Команде интегратора предстояло провести аудит текущего состояния системы, актуализировать программное обеспечение и прошивки оборудования, организовать сервис «Телефон доверия», а также интегрировать АТС в систему унифицированных коммуникаций головной компании заказчика – АО «ТМХ». Также необходимо было создать новые учетные записи пользователей, настроить под них телефоны, обеспечить экспорт детализации абонентских вызовов в удобном для анализа формате.

В рамках проекта составлен реестр требующих обновления программных средств, актуализированы все сертификаты TLS, а для действующих виртуальных машин установлены необходимые пакеты обновлений. В результате были созданы условия, необходимые для интеграции АТС заказчика в коммуникационную систему АО «ТМХ», реализованной на следующем этапе проекта. Для организации сервиса «Телефон доверия» на платформе Avaya Voice Portal была развернута виртуальная машина Avaya Messaging и настроена ее работа в среде Avaya Aura. При звонке с телефонов предприятия система предлагает пользователю оставить сообщение в выделенном голосовом почтовом ящике.

Для экспорта детализации звонков инженеры «Кит-системс» внедрили подсистему выдачи данных CDR, позволяющую получать детальную и исчерпывающую информацию о совершенных через АТС звонках. Также специалисты интегратора в соответствии со списком заказчика создали дополнительные учетные записи пользователей, подготовили для работы с ними стационарные телефоны Avaya J179, обеспечив автоматическое обновление их прошивок и конфигураций, а также программные SIP-телефоны.

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Проект выполнен в соответствии с контрактными условиями по объемам и срокам. Модернизированная АТС полностью отвечает текущим задачам предприятия и может гибко масштабироваться в соответствии с ростом потребностей его бизнеса. Для сотрудников заказчика проведено обучение работе с SIP-телефонами на различных платформах и передан пакет обучающей документации.

«В последние годы машиностроительная группа «ТМХ» планомерно развивает экосистему цифровых коммуникаций структурных подразделений по всей стране. Очередным шагом в этом направлении стала модернизация управленческой АТС завода «Пензадизельмаш», — сказал Евгений Шляпкин, технический директор «Кит-системс». – Мы не только восстановили работоспособность системы в штатном режиме, но также существенно расширили ее номерную емкость и функционал в соответствии с актуальными требованиями предприятия. А наличие в штате сертифицированных инженеров по решениям Avaya позволило реализовать проект, опираясь на собственные силы, без поддержки вендора».

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