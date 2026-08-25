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В старинном дендропарке под Омском «МегаФон» усилил связь

Новые скорости мобильного интернета до 75 Мбит/с стали доступны в популярной локации Омской области ­- дендропарке имени Павла Комиссарова. Телеком-оборудование специалисты «МегаФона» установили вблизи сада на территории населенного пункта, который также носит название известного селекционера. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Поселок, в котором проживает около 300 человек, находится в 39 км от Омска. Населенный пункт образовался на берегу Иртыша вокруг участка садовода Павла Комиссарова. 131 год назад специалист начал выращивать благородные садовые культуры в условиях сурового климата Сибири, чтобы получить морозоустойчивые сорта плодовых деревьев.

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«Ранее связь в поселке обеспечивалась за счет базовых станций, расположенных в соседних населенных пунктах. Когда оборудование смонтировали непосредственно на территории поселка, качество связи значительно улучшилось, при этом сигнал охватил и поселок, и дендропарк, и участок трассы федерального значения Омск-Черлак, идущей до границы с Казахстаном. Качественный 4G позволяет абонентам в любой момент связываться с близкими или экстренными службами, пользоваться онлайн-картами и приложениями для навигации без зависаний», – отметил руководитель технического отдела «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.

Связисты задействовали сразу несколько частотных диапазонах. Такое решение дает преимущества. Увеличенная емкость сети позволит большему числу абонентов выходить в Сеть без снижения скорости мобильного интернета, оставаться на связи даже на большом расстоянии от базовой станции и пользоваться цифровыми звонками VoLTE с мгновенным соединением и чистым звуком.

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