Еще более 3000 читинских семей обеспечили скоростным домашним интернетом от МТС

МТС сообщает о развитии фиксированной сети в многоквартирных домах столицы Забайкальского края. Благодаря расширению сетей связи высокоскоростной интернет на скорости до 1 Гбит/с стал доступен еще 3000 читинских семей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в 22 многоквартирных жилых домах. В результате скоростной домашний интернет стал доступен жильцам на улицах Генерала Белика, Кирова, 5-ая Каштакская, Токмакова, а также в микрорайонах Каштакский, Романовский и 3-й. Также благодаря модернизации действующей сети подключить цифровые сервисы на скорости до 1 Гбит/с могут жители многоквартирных домов на улицах Красного Восстания, Матвеева, Красноармейской, Подгорбунского, Новобульварной и Петровско-Заводской.

Пропускная способность в 1 Гбит/с в десять раз выше стандартного тарифа на 100 Мбит/с. Такая скорость гарантирует просмотр 4K-видео на большом количестве устройств одновременно, стабильное участие в онлайн-конференциях без задержек, быструю загрузку тяжелых файлов и комфортный гейминг в самых требовательных играх. Кроме того, гигабитная сеть служит надежной основой для систем «умного дома» — видеонаблюдения, умных датчиков протечек и климатических контроллеров, которые требовательны к качеству соединения.

«С окончанием сезона отпусков и началом учебного года цифровые потребности читинцев возрастают, поэтому мы развиваем сети связи в регионе, строя новые и модернизируя уже существующие. Жители могут с комфортом подключаться к сети в пиковые часы – вечером, когда одновременно идет подготовка к урокам: школьники и студенты подключаются к образовательным ресурсам, видеоурокам и онлайн-платформам, а старшее поколение смотрит фильмы онлайн и общается в социальных сетях. Также скоростной домашний интернет позволяет использовать многочисленные датчики умного дома для удобства, экономии и безопасности», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.