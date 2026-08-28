Nota Group построила pLTE-сеть для компании «Полиметалл» в Хабаровском крае

Nota Group реализовала проект по разработке концепции и построению производственной private LTE-сети для открытой горной добычи на месторождении «Талгий» компании «Полиметалл» в Хабаровском крае. Об этом CNews сообщил представитель Nota Group.

Сеть создана для внедрения системы промышленной автоматизации, которая повышает производительность выработки горной техники, включенной в единый цифровой контур.

На основе построенной pLTE-инфраструктуре инженерами «Полиметалла» внедрена автоматизированная система диспетчеризации открытых горных аабот — АСД ОГР «Полина» — решение, которое позволяет обеспечить устойчивый обмен данными между горной техникой, диспетчерскими системами и производственными службами, создавая цифровую основу управления открытыми горными работами.

«Для горнорудных предприятий private LTE — это уже не просто сеть связи, а базовый технологический слой промышленной цифровизации. В проекте “Талгий” наша задача заключалась в том, чтобы построить устойчивую производственную мобильную сеть 4G, способную работать в условиях карьера и развиваться вместе с производственной площадкой», — сказал директор по стратегическому развитию Nota Group Илья Кравцов.

Техническая архитектура проекта на старте включает одну стационарную базовую станцию, размещенную на мачте высотой 32 метра, две возимые базовые станции, а также ядро сети с горячим резервированием. Базовые станции и ядро сети являются оборудованием собственного производства Nota Group. При проектировании сети учитывались особенности рельефа, промышленной эксплуатации и перспективы развития дальнейшей выработки карьеров.

Начальник управления автоматизации и цифровых технологий компании «Полиметалл» Алексей Лапшин отметил, что строительство pLTE-сети стало стартовым этапом в развитии большого проекта цифровой инфраструктуры месторождения «Талгий»: «Для нас важно, чтобы цифровые решения на производстве опирались на надежную и управляемую инфраструктуру связи. pLTE-сеть обеспечила технологическую основу для работы АСД ОГР «Полина», что позволит повысить эффективность и прозрачность производственных процессов и значительным образом улучшить ключевые показатели эффективности использования горной техники. Наличие сети pLTE открывает для нас возможность и далее внедрять дополнительные суверенные цифровые платформы и сервисы повышая безопасность и эффективность на нашем предприятии».

В результате «Полиметалл» получает устойчивую производственную мобильную сеть 4G, которая поддерживает работу цифровых сервисов на промышленной площадке, передачу данных от горной техники, диспетчеризацию производственных процессов, снижение непроизводительных простоев и перепробегов, а также формирование более объективной картины работы карьера.

Проект «Талгий» стал продолжением сотрудничества Nota Group и «Полиметалла» в сфере построения производственных сетей связи для горнорудной промышленности. Ранее Nota Group реализовала аналогичный проект для площадки «Прогноз-Серебро» в Республике Саха (Якутия). Там также была разработана концепция и построена pLTE-сеть для внедрения системы промышленной автоматизации, повышения контроля техники безопасности, диспетчеризации горной техники и объективизации производственных показателей.

«Наш опыт совместных проектов с “Полиметаллом” показывает, что private LTE становится практическим инструментом цифровизации горнодобывающих предприятий. Особенно важно, что ключевые элементы решения — базовые станции и ядро сети — производятся Nota Group, что позволяет адаптировать архитектуру под конкретную промышленную площадку и задачи заказчика», — сказал Илья Кравцов.