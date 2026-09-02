«ТрансТелеКом» модернизирует Wi-Fi-инфраструктуру на вокзальных комплексах

АО «Компания ТрансТелеКом», провайдер цифровых сервисов и оператор связи проводит модернизацию беспроводной сети на пассажирских объектах железнодорожной инфраструктуры. Проект по обеспечению пассажиров бесплатным доступом в интернет на вокзалах и станциях реализуется с 2015 г. и на сегодняшний день охватывает множество объектов по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Обновление оборудования и расширение зон покрытия сети RZD-vokzal уже завершены на московских вокзалах, включая Савеловский, Киевский, Павелецкий, Белорусский, Казанский, Курский, на платформах Ярославского вокзала, а также на вокзале Воронеж.

Модернизированная сеть обеспечивает скорость доступа до 200 Мбит/с. Помимо увеличения пропускной способности, расширена география покрытия: стабильный сигнал доступен не только в залах ожидания и вокзальных помещениях, но также на перронах, в переходах и других функциональных зонах вокзалов, что повышает качество цифрового сервиса для пассажиров на всех этапах нахождения на объекте.

Для подключения к сети достаточно однократно пройти простую регистрацию – в дальнейшем система автоматически идентифицирует пользователя на любой подключенной к проекту локации, и повторная авторизация не требуется.

«ТрансТелеКом обладает многолетней отраслевой экспертизой в разработке и внедрении цифровых сервисов, в том числе в транспортно-логистической сфере. Модернизация Wi-Fi-инфраструктуры на вокзальных комплексах – это последовательный шаг в развитии пассажирских сервисов, направленный на создание комфортной цифровой среды для пользователей железнодорожного транспорта. Наработанный опыт реализации проекта на объектах Москвы и Воронежа планируется распространить и на другие вокзалы страны», – отметил Илья Васкецов, заместитель генерального директора по системной интеграции и цифровым платформам АО «Компания ТрансТелеКом».