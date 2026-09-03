МТС усилила сеть в 5 районах Белгородской области с помощью «Иртеи»

Компания МТС развернула на своей сети базовые станции российского производства «Иртея» в 12 населенных пунктах Белгородской области. Устойчивая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС теперь обеспечиваются отечественным оборудованием в пяти районах региона, в том числе у памятника природы «Урочище Черемошное». Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Больше всего населенных пунктов – шесть – было подключено к новой отечественной сети в Ивнянском районе, еще три – в Новооскольском районе, по одному селу – в Губкинском, Ровеньском и Алексеевском районах. Российская телеком-инфраструктура позволила на 20% ускорить мобильный интернет МТС у жилых построек и административных зданий, школ, музеев, магазинов. Теперь цифровыми сервисами могут комфортно пользоваться еще около 13 тыс. жителей региона: из любой точки своего села выходить в сеть, делать онлайн-заказы, получать государственные услуги, запрашивать справки и удаленно подавать заявления.

Отечественное телеком-оборудование заработало и у особо охраняемой территории поселка городского типа Ивня – памятника природы «Урочище Черемошное», где проводят научные исследования и экскурсии для школьников и студентов. В заказнике растут реликтовые дубы и ели, обитают тетерев, кулик лесной, глухарь. Новое покрытие сети МТС позволит любителям лесных прогулок всегда оставаться на связи, общаться в мессенджерах, на высокой скорости отправлять и выкладывать в интернет фото и видео местной флоры и фауны.

«Настоящее развитие телеком-отрасли невозможно без опоры на отечественные технологии. И для нас в МТС важно не только предоставить абонентам качественную российскую связь и передовые сервисы, но и создать необходимую цифровую среду для развития сельского хозяйства и внутреннего туризма в самых отдаленных местах региона. Например, сейчас благодаря оборудованию «Иртея» стабильная связь и интернет появились в селе Меняйлово Алексеевского района, где сохранилась уникальная ветряная мельница постройки конца XIX – начала XX веков. Получается, российская телеком-сеть – это не просто вклад в технологический суверенитет региона, а еще и возможность с гордостью рассказать на всю страну об уникальных уголках нашей малой родины», – сказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Ранее МТС запустила российскую сеть LTE в населенных пунктах Прохоровского района. Новое оборудование российского производства «Иртея» обеспечило устойчивое покрытие и высокое качество мобильной связи и интернета в селах на севере региона, в том числе для гостей популярного парка регионального значения «Ключи».