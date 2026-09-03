CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС усилила сеть в 5 районах Белгородской области с помощью «Иртеи»

Компания МТС развернула на своей сети базовые станции российского производства «Иртея» в 12 населенных пунктах Белгородской области. Устойчивая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС теперь обеспечиваются отечественным оборудованием в пяти районах региона, в том числе у памятника природы «Урочище Черемошное». Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Больше всего населенных пунктов – шесть – было подключено к новой отечественной сети в Ивнянском районе, еще три – в Новооскольском районе, по одному селу – в Губкинском, Ровеньском и Алексеевском районах. Российская телеком-инфраструктура позволила на 20% ускорить мобильный интернет МТС у жилых построек и административных зданий, школ, музеев, магазинов. Теперь цифровыми сервисами могут комфортно пользоваться еще около 13 тыс. жителей региона: из любой точки своего села выходить в сеть, делать онлайн-заказы, получать государственные услуги, запрашивать справки и удаленно подавать заявления.

Отечественное телеком-оборудование заработало и у особо охраняемой территории поселка городского типа Ивня – памятника природы «Урочище Черемошное», где проводят научные исследования и экскурсии для школьников и студентов. В заказнике растут реликтовые дубы и ели, обитают тетерев, кулик лесной, глухарь. Новое покрытие сети МТС позволит любителям лесных прогулок всегда оставаться на связи, общаться в мессенджерах, на высокой скорости отправлять и выкладывать в интернет фото и видео местной флоры и фауны.

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких
Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких Цифровизация

«Настоящее развитие телеком-отрасли невозможно без опоры на отечественные технологии. И для нас в МТС важно не только предоставить абонентам качественную российскую связь и передовые сервисы, но и создать необходимую цифровую среду для развития сельского хозяйства и внутреннего туризма в самых отдаленных местах региона. Например, сейчас благодаря оборудованию «Иртея» стабильная связь и интернет появились в селе Меняйлово Алексеевского района, где сохранилась уникальная ветряная мельница постройки конца XIX – начала XX веков. Получается, российская телеком-сеть – это не просто вклад в технологический суверенитет региона, а еще и возможность с гордостью рассказать на всю страну об уникальных уголках нашей малой родины», – сказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Ранее МТС запустила российскую сеть LTE в населенных пунктах Прохоровского района. Новое оборудование российского производства «Иртея» обеспечило устойчивое покрытие и высокое качество мобильной связи и интернета в селах на севере региона, в том числе для гостей популярного парка регионального значения «Ключи».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Хакеры крадут криптовалюту через расширения браузера Chrome. Россияне тоже в опасности

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2026

Автоматизация бьет по кассирам и продавцам в российской рознице. В главной опасности женщины

Власти собираются ввести льготы для разработчиков ИИ. Планируют налоговые вычеты до 20 миллиардов на каждую компанию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще