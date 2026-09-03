В Чувашии ускорили интернет в селе XVI века

В Батыревском районе республики расширили покрытие сети 4G. Дополнительное оборудование в старинном селе Сугуты с населением более 1300 человек запустил «МегаФона. Сейчас здесь доступна скорость загрузки интернет-данных до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сугуты находятся в 8 километрах от районного центра Батырево и в 140 километрах от столицы Чувашии. В исторических документах поселение упоминается еще с XVI века. В частности, здесь родились этнограф, основатель научного изучения чувашского языка Виктор Вишневский и народный писатель республики Юхма Мишши. Сегодня в селе работают школа, клуб, православный храм. Рядом расположены живописные пруды, к которым едут для отдыха и рыбалки.

«Наша техническая служба использовала в локации сразу несколько диапазонов частот. Такое решение обеспечивает оптимальное качество голосовой связи и передачу данных на широкой территории. Потребность в этом высока: интернет-трафик в населенном пункте сразу вырос на 60%. Местные жители активно общаются онлайн, смотрят видео в потоковом режиме, пользуются банковскими и государственными сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Алексей Кошкин.

Запуск телеком-оборудования в поселении стал логичным продолжением программы по развитию сети в небольших населенных пунктах республики. К осени 2026 г. инженеры оператора улучшили покрытие 4G в 29 деревнях, селах и поселках. Общий ежемесячный трафик сельчан в регионе с начала года вырос на 13%.