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VAS Experts представила модель модернизации сетей для запуска мобильных услуг на базе домашнего интернета в Казахстане

Компания VAS Experts представила комплексный подход, который позволяет ШПД-провайдерам в Казахстане запускать мобильные услуги на базе уже существующей инфраструктуры, минимизируя капитальные затраты. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Рынок фиксированного и мобильного интернета в Казахстане демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2025 г. в стране насчитывалось 3,3 млн абонентов ШПД и 27,4 млн пользователей сотовой связи. В условиях жесткой конкуренции ключевым вектором развития телекома становится конвергенция.

Практические аспекты этой бизнес-модели презентовал исполнительный директор VAS Experts Артем Терещенко. Эксперт подробно разобрал, как операторы фиксированной связи могут трансформировать свой бизнес в формат Full MVNO без строительства мобильной сети с нуля.

В чем главная польза для ШПД-операторов?

Объединение фиксированного и мобильного доступа позволяет провайдерам формировать пакетные (конвергентные) тарифы. Для бизнеса это означает: увеличение среднего чека (ARPU) за счет продажи дополнительных услуг текущей базе; конвергентные абоненты демонстрируют минимальный уровень оттока (Churn Rate); работающая ШПД-сеть, узнаваемый бренд и экспертиза в обслуживании становятся готовым фундаментом для запуска мобильного крыла.

Построение модели Full MVNO не требует колоссальных вложений в радиочасть, но накладывает требования к ядру сети. Специалисты VAS Experts выделили ключевые компоненты, которые оператору необходимо интегрировать с текущей инфраструктурой: биллинг и OCS (Online Charging System) — для контроля и тарификации мобильных услуг в реальном времени; MME (Mobility Management Entity) — для обработки сигнализации, аутентификации и управления сессиями; HSS (Home Subscriber Server) — централизованная база для хранения данных мобильных абонентов.

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Важную роль в этой архитектуре играет аналитическая платформа «Скат» от VAS Experts, которая помогает операторам глубоко анализировать трафик, оптимизировать полосу пропускания и бесшовно связывать фиксированные и мобильные сегменты сети.

«Конвергенция — это не просто механическое добавление сим-карт к домашнему интернету. Важно понимать, как именно должна измениться архитектура оператора, какие элементы уже есть в сети и что потребуется точечно добавить для запуска MVNO. Наша задача — показать ШПД-операторам короткий и экономически эффективный путь: как использовать их текущую инфраструктуру и абонентскую базу, чтобы последовательно и безболезненно перейти к прибыльной конвергентной модели», — сказал исполнительный директор VAS Experts Артем Терещенко.

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